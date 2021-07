Le cose giuste da mangiare? Nel 2021 i consigli più seguiti sono quelli dei nonni e degli influencer

Lo stile alimentare? Lo detta l'influencer. O i nonni.

E' il risultato dello studio dell’Osservatorio Nestlé, che aggiorna quello del 2016. Allora, la percentuale di italiani che cercavano risposte su salute e alimentazione su internet era passata dal 5% nel 2010 al 25% nel 2016. Mentre il medico di fiducia e i genitori per l’educazione alimentare erano crollati dal 37% nel 2010 al 28% nel 2016. Oggi, secondo il nuovo studio dell’Osservatorio Nestlé, i punti di riferimento in fatto di alimentazione e benessere sembrano essere cambiati ancora. I genitori risalgono al 32%, riferimento principalmente per i 18-24 (45%), mentre Internet e i blog, con il 30%, influenzano le decisioni di alimentazione tanto quanto i consigli dei genitori soprattutto dai 25 ai 44 anni.Infine, televisione e stampa si attestano al 25%, specialmente fra i 55-64enni.

Quindi le sorprendenti new entry sono due. I nonni 8%, complice il fatto che i nonni del 2021 sono informati, digitalizzati. E gli influencer al 4% destinati a crescere, in virtù della loro influenza, 12%, sui 18-24enni.

Gli influencer sono citati in maniera significativamente maggiore tra i 18 e i 34 anni, ma quando ai genitori viene chiesto se i loro figli si lascino influenzare nella propria dieta dai personaggi popolari in rete, poco meno di 1 su 3 ha ammesso un certo impatto, soprattutto tra i 13 e i 17 anni. L’opinione si divide, inoltre, sulla direzione dell’influenza: esattamente metà campione – soprattutto under 34 - ritiene che incidano positivamente su un’alimentazione equilibrata, grazie a consigli utili e informati verso cibi salutari e uno stile di vita sani. L’esempio degli influencer permetterebbe dunque di seguire una dieta sana, 46%, di scoprire e provare nuove ricette, 45%, o nuovi alimenti, 33%. In seconda battuta, stimolano a praticare maggiormente attività fisica. Ma una percentuale simile di over 55 è più scettica e ritiene che l’impatto sia negativo, dubitando della loro autorità o imparzialità.

Spiega Giuseppe Fatati, presidente dell’Osservatorio Nestlé: «I lockdown hanno favorito i genitori e i nonni, che hanno riconquistato un ruolo chiave in cucina, mentre la maggiore importanza degli influencer dipende anche dai loro messaggi trasmessi in modo immediato, utilizzando strategie di comunicazione semplici ed efficaci».

