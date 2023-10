Agata Isabella Centasso, la calciatrice segue Fedez e confessa: «Ho sofferto di depressione, ecco come l'ho capito»

di Redazione web

La salute mentale, fortunatamente, non è più un tabù: anno dopo anno, si riesce a discutere dei problemi psichici senza vergogna, cercando di trovare un modo per arginare la diffusione di disturbi legati al benessere psicologico. Dopo l'appello di Fedez, un altro volto noto ha deciso di parlare dei propri problemi legati alla depressione: Agata Isabella Centasso. La calciatrice, infatti, ha rivelato di aver sofferto di depressione e attacchi di panico per molto tempo.

La sportiva, prima su X e poi al Corriere, ha parlato della sua malattia, per poi invitare chiunque soffra di questo tipo di disturbi a rivolgersi il prima possibile a uno specialista, per ritrovare al più presto il giusto equilibro mentale.

Centasso: "Il mio appello a chi sta male"

Le ultime dichiarazioni di Fedez, che ha confessato i suoi problemi legati alla depressione, sembrano aver ispirato altre celebrità a fare altrettanto: Agata Isabella Centasso, nota calciatrice e volto televisivo, ha pubblicato un post su X, parlando della sua lotta contro la terribile malattia.

In passato ho conosciuto in maniera diretta la depressione. Una depressione fatta di attacchi di panico, disagio e malessere. È lì che ho avvertito la necessità di consultare uno specialista. Ed è quello che mi sento di consigliare vivamente a chi, in solitudine o in compagnia,… pic.twitter.com/Qw0M8Y5vos — Agata Isabella Centasso (@AgataCentasso) October 10, 2023

Successivamente, ha raccontato al Corriere ulteriori dettagli.

Fondamentale il suo messaggio a chiunque si trovi nella sua stessa condizione: «Qualcuno minimizza o, addirittura, deride, ma da operatrice socio sanitaria posso soltanto suggerire a chi sta male di non avere paura. Se ci si rivolge alle persone giuste, si può iniziare un percorso e guarire. Non è qualcosa che, nella stragrande maggioranza dei casi, segna per sempre. Ringrazio che in famiglia mia, dove mio padre è medico, la mia richiesta di aiuto sia stata presa subito sul serio. Chiedere aiuto senza sentirsi rispondere “sarai giù” o “tirati su” è il primo passo. La malattia mentale è a tutti gli effetti uguale a una malattia fisica e come tale va trattata. Io che ci sono uscita posso dirlo», ha dichiarato la sportiva.

Agata Isabella Centasso ha anche descritto i sintomi che le hanno fatto capire la gravità della sua situazione: «L'insonnia è uno dei primi segnali, più si aspetta e peggio è. Se una persona si isola e dorme tanto, può trattarsi del modo che il corpo ha per soffrire di meno. Tutto questo va riconosciuto e inquadrato da uno specialista». Infine, la calciatrice ha aggiunto: «La cosa più importante è rivolgersi a specialisti. Sono loro che moduleranno e sceglieranno il farmaco più adatto. Sappia, chi è in difficoltà e non vede la luce, che si può uscirne e guarirne anche in modo definitivo».

