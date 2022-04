Ucraina, strage di cani nel canile di Borodyanka: su 485 cani, solo 150 sopravvissuti

Immagini raccapriccianti. Strage di cani nel canile di Borodyanka, in Ucraina, dove due volontari hanno trovato i quattrozampe senza cibo e senza acqua. Dallo scoppio della guerra, quello che dovrebbe essere un luogo sicuro per i cani è diventato un inferno. Il bilancio delle vittime è enorme: su 485 cani, solo 150 sono sopravvissuti. E molti di quelli che hanno superato questo inferno sono comunque in condizioni pesanti: 27 hanno bisogno di cure urgenti.

A riportarlo è la Stampa che descrive come, nella prima gabbia che i volontari riescono a raggiungere, ci sono tre cani, due sono ancora vivi, l’altro è riverso a terra. Un orrore che va avanti da tempo: per oltre un mese nessuno si è preso cura di loro. Né i responsabili comunali, né i volontari né gli abitanti del posto. E così i cani sono rimasti prigionieri nelle loro gabbie. Mentre i volontari passano velocemente di fronte a loro per filmare l’orrore di quanto trovato, si sentono due rumori: l’abbaiare disperato degli animali e il pianto disperato di chi sta realizzando il filmato.

Dopo la tragica scoperta, i volontari raccolgono i corpi senza vita dei cani, li caricano su delle carriole dieci, quindici per volta. E poi li accatastano in una stanza uno addosso all’altro, probabilmente per poi bruciarne i corpi ed evitare la diffusione di malattie.

«Alcuni cani sono sopravvissuti, ma molti animali sono in uno stato terribile, sull'orlo della vita o della morte, hanno bisogno di cure urgenti. Tutti hanno una grave disidratazione ed esaurimento, alcuni cani non sono più in grado di camminare» ha raccontato un’attivista su Facebook.

Ultimo aggiornamento: Martedì 5 Aprile 2022, 13:00

