Rinoceronte di Sumatra nato in Indonesia, grande festa per il rarissimo cucciolo: la sua specie rischia l'estinzione

È nato un rarissimo rinoceronte di Sumatra, una specie a un passo dall'estinzione, al santuario Way Kambas, sull'isola indonesiana di Sumatra. Questa rara nascita fornisce una spinta agli sforzi di conservazione di questo animale.

Il rinoceronte di Sumatra

Il World Wide Fund for Nature stima che ci siano meno di 80 rinoceronti di Sumatra rimasti nel mondo, per lo più nelle isole indonesiane di Sumatra e del Borneo. È la terza figlia della 23enne "Ratu" nel santuario e quarto rinoceronte di Sumatra nato a Way Kambas.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 2 Ottobre 2023, 11:49

