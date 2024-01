Piccolo pinguino blu trovato sulla pista dell'aeroporto. Salvato e portato allo zoo: «Aveva gli occhi tristi»

di Redazione Web

Un cucciolo di pinguino blu è riuscito a entrare nella pista dell' aeroporto nazionale di Wellington, in Nuova Zelanda. La presenza del piccolo intruso ha provocato il ritardo di diversi voli prima di essere salvato dal personale, ma ha intenerito la maggior parte dei presenti con i suoi occhi pieni di «delusione» per essere stato acciuffato.

Il pinguino, conosciuto come "korororā", è stato avvistato da un pilota prima del decollo, intorno alle 14:00 del 12 gennaio, costringendo l'equipaggio a scendere dall'aereo per salvarlo, così come ha riportato la testata locale Stuff.

Il post

Su Instagram, il personale dell'aeroporto ha pubblicato un post con diverse foto che ritraggono il pinguino blu dopo il salvataggio.

«È stata una sopresa vedere il pinguino sulla pista, non ci era mai successo prima», ha dichiarato Jack Howarth, il responsabile della fauna selvatica dell'aeroporto.

