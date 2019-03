Padre e figlio uccidono mamma orsa e i suoi cuccioli durante il letargo: il video choc

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono stati condannatiche l'anno scorso avevano sparato a un orso e ai suoi cuccioli in letargo per poi mettersi in posa per foto e video. Dopo la sentenza sono state diffuse le immagini che hanno inorridito l'opinione pubblica. I responsabili sono41 anni, e18 anni. Il filmato, girato come un esperimento scientifico, mostra i due avvicinarsi agli animali in Alaska nell'aprile 2018.Mamma orsa e i suoi cuccioli sono stati uccisi da colpi a bruciapelo, nonostante la mattanza sia illegale nello Stato, come sottolinea il Daily Mail. Dopo essersi messi in posa a torso nudo, hanno portato via la carne e recuperato i proiettili esplosi. «Così non capiranno che siamo stati noi», si sente dire nel video pubblicato da The Humane Society of the United States.è stato condannato a tre mesi di carcere e la sua licenza di caccia è stata revocata per un decennio, mentre il figlio Owen - che avrebbe solo assistito - è stato condannato a 30 giorni di sospensione. Sospesa per due anni la sua licenza di caccia.