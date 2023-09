Orsa Amarena, in duemila chiedono giustizia per lei e i suoi cuccioli: «Speriamo di tenerli in natura»

A Pescina, in Abruzzo, scatta la manifestazione pacifica organizzata dal WWF e da altre associazioni ambientaliste. In duemila sono scesi in piazza per chiedere pene più severe per chi si macchia di questi crimini di natura, ma anche tutela per i cuccioli dell'orsa Amarena, che sono monitorati (a distanza) dal personale del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise e dai Carabinieri Forestali.

Orsa Amarena, i cuccioli avvistati per la prima volta nel Parco: «Preoccupati per la loro sorte»

Orsa Amarena, la fuga dei cuccioli è terminata: si sono riuniti dopo il terrore per la morte della mamma

«Giustizia per l'orsa Amarena»

Al momento le probabilità che i due cuccioli di orso possano restare liberi in natura sono alte ed è la speranza di tutte le persone scese in piazza, proprio per chiedere giustizia nei confronti dell'orsa e dei suoi orsacchiotti. L'uccisione di Amarena, dicono dal WWF, è una diretta conseguenza sia del clima politico, che tende a indicare nella biodiversità un nemico, disegnando un pericolosissimo bersaglio su specie protette fondamentali per il nostro capitale naturale, dall'altra dei limiti delle azioni di conservazione e controllo del territorio anche fuori dalle aree protette.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 11 Settembre 2023, 11:57

