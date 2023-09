Orsa Amarena, i cuccioli avvistati per la prima volta nel Parco: «Preoccupati per la loro sorte»

A poco più di una settimana dalla morte della mamma, uccisa da un cacciatore, c'è molta preoccupazione per i cuccioli dell'orsa Amarena. Si stima abbiano intorno ai sette mesi ed è costante il monitoraggio da parte degli addetti del Parco Nazionale d'Abruzzo, che li ha mostrati per la prima volta insieme in un video mentre camminano tra le strade di un paesino non specificato.

Orsa Amarena, preoccupazione per i cuccioli

La raccomandazione da parte dell'ente è di non avvicinarli e di segnalarne la presenza in caso di avvistamento. Il Parco ha pubblicato il video sui suoi profili social e scritto in un post:

Tenendo fede a quanto dichiarato nei giorni scorsi vi aggiorniamo sulla situazione dei cuccioli che ricordiamo vengono monitorati dal personale del Parco e dai Carabinieri Forestali.

Questa sera sono stati avvistati entrambi in una località del Parco, come potete vedere dal video.

Non sarà semplice ma contiamo sulla vitalità che finora hanno dimostrato. Ricordiamo a tutti le regole che avevamo già evidenziato nei post precedenti

- Chiediamo di mettere da parte la curiosità spasmodica, rinunciando a qualunque idea di andare a vedere come e dove stanno e di non intralciare in alcun modo le operazioni di monitoraggio.

- In caso di avvistamento fortuito, non tentare per alcun motivo di avvicinarsi ai cuccioli ma segnalare prontamente il luogo al Servizio di Sorveglianza del Parco (Tel 0863/9113241) o ai Carabinieri (Tel 112).

- Chiediamo di procedere a BASSE velocità lungo tutte le strade.

Monitoraggio significa controllo continuo e costante delle aree frequentate dai due orsetti, raccogliendo segni di presenza e tracce del loro passaggio ma il territorio è molto vasto; quindi, gli aggiornamenti non possono essere quotidiani.

Siamo tutti molto preoccupati per la loro sorte, noi un po' di più…



Ultimo aggiornamento: Domenica 10 Settembre 2023, 09:27

