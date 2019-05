Morto il cane Nicoletta: per 10 anni aveva vegliato la tomba del padrone morto

Lunedì 27 Maggio 2019, 18:58

È morta la, simbolo dell’amore che i nostri amici a quattro zampe ci riservano in vita: per dieci anni questo cane aveva vegliato sulla tomba del suo padrone, Alfred. Una storia che fece il giro del web, diventando virale soprattutto tra chi possiede un animale domestico, e che viene da Ischia, nella frazione di Panza.Alfred morì nel gennaio 2009, e da allora Nicoletta non era mai andata via dalla sua tomba. I residenti della zona e i custodi del cimitero, commossi dalla storia, l’avevano ‘adottata’, dandole da mangiare e accudendola per anni: ma ultimamente le sue condizioni di salute non erano più ottimali. Ora, chissà, potrà magari riabbracciare il suo padrone in paradiso.