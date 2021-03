L'hotel con gli orsi polari in cattività messi in bella mostra, l'apertura fa infuriare il web

Una coppia di orsi polari in cattività, costretti ad uno spazio molto stretto, compreso tra un hotel-ristorante ed un parco divertimenti. Gli utenti sul web, animalisti e non solo, sono sul piede di guerra dopo l'apertura di Harbin Polarland, un complesso inaugurato da poco nella provincia di Heilongjiang, in Cina.

Leggi anche > Il cane Willy ucciso a fucilate: era il cagnolino del paese. Denunciato un uomo di 70 anni

L'inaugurazione ha subito scatenato reazioni contrapposte: da un lato centinaia di chiamate di clienti desiderosi di prenotare, dall'altro una vera e propria sollevazione internazionale degli animalisti. La struttura è stata costruita in modo da poter osservare, 24 ore su 24, la coppia di orsi polari in cattività sia dal piano terra dell'hotel, dove si trova anche il ristorante, sia da almeno 21 diverse stanze riservate ai clienti che vi alloggiano.

A darne notizia è anche la CNN. Jason Baker, vicepresidente della nota organizzazione animalista PETA, ha condannato l'idea dell'hotel: «Gli orsi polari devono stare nell'Artico, non in cattività. Non possono stare negli zoo o in teche di cristallo e di certo neanche negli hotel. Gli orsi polari, per loro natura, sono attivi per almeno 18 ore al giorno e vivono in aree estese per migliaia di chilometri quadrati. Vi sembra normale che possano essere costretti in spazi così ridotti per tutta la vita?».

Le polemiche non sono sfuggite ai responsabili del Polar Bear Hotel. Un portavoce ha spiegato che quello che si vede dalla struttura è solo una piccola parte di uno spazio molto più grande a disposizione degli orsi polari, che con la giuste temperature possono essere fatti uscire all'esterno. La precisazione non ha soddisfatto gli animalisti infuriati, ma l'apertura della struttura, dal punto di vista commerciale, si è già rivelata un successo: tutte le stanze, che possono costare dai 240 ai 295 euro a notte, sono già state prenotate.

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Marzo 2021, 23:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA