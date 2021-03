Il cane Willy ucciso a fucilate: era il cagnolino del paese. Denunciato un uomo di 70 anni

Spesso nelle città e nei paesi tengono compagnia agli abitanti: parliamo dei cosiddetti “cani di quartiere”, randagi a cui in tanti si affezionano e di cui i passanti si prendono cura. Ma per Willy, il cagnolino del paese di Somma Vesuviana (Napoli) è finita male: è stato infatti ucciso a fucilate. Una storia che ha sconvolto il paese intero.

A togliergli la vita, un anziano di 70 anni che è stato denunciato dai suoi vicini di casa, che hanno affermato di aver visto la orribile scena. L’uomo si sarebbe giustificato dicendo che Willy era aggressivo e aveva abbaiato e tentato di azzannare il suo cane. Dopo avergli sparato, ha lasciato la carcassa sull'asfalto ed è andato via: ma i carabinieri lo hanno rintracciato poco dopo e denunciato.

Sulla vicenda è intervenuto il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli: «Fortunatamente i carabinieri, grazie a diverse segnalazioni, sono riusciti a rintracciare il responsabile. Dopo aver fatto irruzione in casa, con indosso i giubbotti antiproiettile, hanno raccolto la confessione del colpevole e lo hanno denunciato a piede libero. Una storia terribile che non può passare sotto silenzio - ha aggiunto - Tali episodi sono commessi da persone violente e pericolose che rappresentano una minaccia per la società, è necessario adottare delle pene severe ma giuste per evitare che atti scellerati come questo si ripetano in futuro».

