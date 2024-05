Gattino impaurito dai rumori della città si nasconde nel motore dell'autobus: salvato e adottato dall'autista

Ha avuto paura ed si è nascosto nel motore di un autobus. Il protagonista della storia è un gattino che per il chiasso potente della città eterna ha rischiato di morire. Grazie all'autista che lo ha salvato, però, oggi ha una nuova casa. Un gattino impaurito dai tanti rumori nella città si è infilato nel motore di un autobus in via Mazzolari a Roma intorno alle 19 di ieri 13 maggio 2025. Grazie all'autista della linea 075, i passeggeri, passanti e operatori dell'AMA e vigili del fuoco.

Atac ha condiviso una nota in cui si legge: "Il primo ad accorgersi del piccolo ‘intruso’ è stato proprio il nostro collega che ha visto il micetto sparire sotto la vettura. Attimi di apprensione, ipotizzando il peggio, poi Francesco, sceso dal mezzo, si accorge che il gattino ha trovato rifugio all’interno della ruota anteriore sinistra dell’autobus". Continua: "Da lì, grazie alle sue piccole dimensioni, ha proseguito verso l’interno della vettura, fino ad incastrarsi. Vani tutti i tentativi di recupero dell’animaletto del quale si sente solamente il miagolio stridulo provenire dall’interno della carrozzeria. Insieme a Francesco provano diversi passeggeri, alcuni dipendenti AMA e dei ragazzi di passaggio. - si legge - Saranno poi i Vigili del Fuoco, allertati dal nostro collega, a salvare Albertino, servendosi anche della collaborazione di Francesco che, alla guida del mezzo, ha effettuato le manovre utili per consentire il recupero del felino". Oggi il gattino ha una nuova casa. L'autista Francesco lo ha adottato e lo ha portato nella sua abitazione, chiamandolo Albertino. La scelta del nome deriva dal fatto che il micetto è sbucato davanti all'autobus provenendo da via Alberto Luthuli. FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: PROJECT A_KORBEN



