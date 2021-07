Accoltella 16 gatti, 9 sono morti: condanna pesante per il killer dei felini

Il Killer dei gatti ha accoltellato, fra il 2018 e il 2019, 16 mici a Brighton. Steven Bouquet è stato condannato a 5 anni di reclusione per aver accoltellato 16 gatti nella cittadina balneare a sud dell'Inghilterra, uccidendone 9 e ferendone 7.

Leggi anche > India, ragazza di 17 anni uccisa a bastonate dagli zii perché indossava jeans e t-shirt

Pesante condanna che ha visto l'attuazione della legge ad hoc approvata negli ultimi anni in Inghilterra proprio volta a punire il maltrattamento immotivato degli animali.

La sentenza è stata emessa di fronte alla Chichester Crown Court dal giudice Jeremy Gold, che ha spiegato d'aver inflitto 3 mesi di carcere all'impassibile imputato per il possesso ingiustificato di un coltello identificato come arma atta a offendere; e il resto della pena per le brutalità perpetrate sulle bestiole.

In udienza sono state raccolte le testimonianze di diversi proprietari dei gatti presi di mira da Bouquet: in genere animali domestici catturati nei giardini o nelle vicinanze di alcune case di Brighton. Il giudice ha sottolineato «la crudeltà» esibita senza motivo dalla guardia giurata verso le sue vittime a quattro zampe e la sofferenza provocata alle persone «le cui famiglie avevano a cuore la vita» di quei mici.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 30 Luglio 2021, 16:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA