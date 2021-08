Usa, chiude il cane in auto al caldo per punizione: Chapo muore e la sua padrona è stata arrestata

Ha lasciato il cane in auto al caldo per punizione, una donna è stata arrestata dopo la morte del suo amico a quattro zampe. Mouheb Ashakih, 58 anni, di Sandusky in Ohio, negli Stati Uniti, è accusata di maltrattamento di animali. La donna ha dichiarato alla polizia di aver messo in punizione il suo cane, Chapo, per aver attaccato altri suoi animali domestici.

Secondo quanto riferito dai giornali locali, sabato 7 agosto, la polizia ha ricevuto una chiamata da un vicino di casa di Mouheb, preoccupato per la scena alla quale aveva assistito: la donna aveva appena chiuso il suo pitbull in auto chiudendo portiere e finestrini.

Secondo il rapporto della polizia che il quotidiano locale Sandusky Register è riuscito ad ottenere, il cane è rimasto in auto per 20 minuti, ma le temperature elevate lo hanno condotto alla morte. «L'animale strappava l'interno del veicolo e sembrava che volesse uscire», ha raccontato il vicino che ha anche dichiarato di aver provato a parlare con la donna, cercando di convincerla a liberarlo, ma lei avrebbe risposto: «No, non importa. Voglio che muoia».

All'arrivo degli agenti, è subito stato rotto un finestrino dell'auto per liberare il cane, ma ormai era troppo tardi. Chapo era già morto. «Ha combattuto per la sua vita all'interno del veicolo - ha affermato il capo della polizia Jared Oliver -, ma è stato sopraffatto dal caldo. E' terribile».

