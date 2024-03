Ragazza di 22 anni muore per salvare un cane, la mamma fonda un'organizzazione di soccorso in sua memoria: «Era il suo sogno»

di Redazione Web

Una ragazza che ha dedicato la sua vita agli animali, che è nata col sogno di prendersi cura dei cuccioli e che per 22 anni ha lavorato con costanza e dedizione per raggiungere quell'obiettivo. Tutto è cambiato una sera, apparentemente come tante altre: Leeleanne stava guidando verso casa dopo il turno alla clinica veterinaria quando si è accorta di un cane accasciato nel mezzo della strada, probabilmente colpito da qualche automobilista.

Incapace di frenare il suo istinto, ha accostato e il più velocemente possibile ha provato a prestare soccorso all'animale, a muoverlo verso il lato della corsia per evitare che corresse ulteriori pericoli. Quella in pericolo, però, era proprio Leeleanne: un'auto l'ha centrata e la ragazza è morta sul colpo.

Per onorare la sua memoria, la mamma ha deciso di fondare un rifugio per cani a suo nome, un'organizzazione no profit che porti avanti i valori e la passione di sua figlia per gli animali: Leedles Dirty Paws Resuce.

Il rifugio creato da mamma Kristen

Kristen Perkins ha perso sua figlia, ma il suo ricordo rimane intatto, puro.

Il nome dell'organizzazione è Leedle’s Dirty Paws Rescue, dove "Leedle" è il soprannome della giovane. «Ne sarebbe estasiata - ha dichiarato Kristen ai microfoni di Kalb, la rete televisiva locale -. Vorrebbe dire così tanto per lei. Molte persone mi hanno chiesto perché lo faccio, dicendo che è troppo. Per me è un modo per continuare a ricordarla».

Nell'intervista, Kristen ha anche sottolineato l'importanza di procedere al salvataggio rispettando tutte le misure di sicurezza necessarie, quelle che purtroppo sua figlia non ha rispettato perché troppo presa dal desiderio di fare qualcosa per il cane: «Lei sapeva benissimo come fare, ma non stava pensando, in quel momento».

