Boa di 2 metri avvistato in autostrada: attimi di paura sulla corsia di emergenza. Mistero da dove sia arrivato: cosa è successo

Un boa avvistato in autostrada: i vigili del fuoco hanno ricevuto una telefonata sul ritrovamento del rettile (un boa constrictor) domenica 1 ottobre sull'autostrada A26. L'animale si trovava sulla corsia di emergenza dell'autostrada ed è stato recuperato dai vigili del fuoco, non senza difficoltà, data la sua lunghezza pari a quasi 2 metri. In seguito, il rettile è stato affidato ad una clinica veterinaria. Non si sa da dove provenisse l'animale. L'episodio è avvenuto a Markc, sul tratto autostradale Calais-Reims, in Francia





Attenti al boa?

Il boa constrictor non è velenoso: prende il nome dal suo metodo di caccia, la costrizione. L'animale, che misura generalmente tra 1,50 e 3,50 metri, avvolge il suo corpo attorno alla preda e la comprime fino a farla perdere conoscenza o morire.

Dove vive

Il suo habitat naturale è piuttosto lontano dai nostri paesi poiché lo si trova maggiormente nell'America centrale o meridionale, nelle giungle, nelle foreste tropicali o nelle savane. D'altra parte, il boa è una specie comune nel mondo dei terrari.

