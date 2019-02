L'ape più grande al mondo non si è estinta: ritrovata dopo 38 anni, è lunga quanto un pollice

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Imbattersi nell'più grande al mondo è uno degli incubi peggiori di molte persone. A più di 38 anni dall'ultimo avvistamento, è stata ritrovata la specie di Wallace (Megachile pluto), soprannominataGli esperti credevano che si fosse estinta e invece è stata catturata in Indonesia,Con i suoi cinque centimetri - più o meno quanto un pollice - è probabilmente uno degli insetti volanti più grandi del mondo. L’esemplare è stato ritrovato in un tronco cavo nelle isole indonesiane delle Molucche del Nord. «È stato assolutamente mozzafiato vedere questo “bulldog volante”, un insetto che eravamo sicuri non esistesse più. - ha detto il fotografoVedere realmente quanto è bella e grande la specie nella vita, sentire il suono delle sue ali giganti che tremano mentre volava oltre la mia testa, è stato semplicemente incredibile».L’ape gigante è stata scoperta e identificata nel 1858 dall’esploratore e naturalista britanniconell’isola tropicale indonesiana di Bacan. Nel 1981un entomologo americano, la riscoprì su tre isole indonesiane. Poi scomparve. Quello fotografato è l'unico esemplare rinvenuto al momento.