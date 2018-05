Dal coleottero “Di Caprio" al ragno "Obama": quali sono gli animali con nomi da star e dove trovarli

Ballando contro Amici: ecco chi ha vinto la sfida del sabato sera​

Roma, micia-balia allatta cinque gattini abbandonati​

Ragno violino, il morso: come riconoscere i sintomi

Morto Paolo Ferrari, attore di cinema, televisione e teatro: aveva 89 anni​

Domenica 6 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:12 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Dimenticate i premi e le acclamazioni allealcune creature e specie soperte di recente portano il nome di alcuni di loro.aldiversi sono i nomi di persnaggi famosi diventeranno luogo comune perUna nuova specie di coleottero d'acqua, scoperta dagli scienziati del, è stata chiamata come l'attore vincitore dell'oscar per. Con la testa parzialmente retrattabile e gli occhi leggermente sporgenti,non è stato chiamato così per la sua somiglianza con l'attore, ma perché gli scienziati «volevano sottolineare che anche la più piccola creatura è importante».«Sono i peli dorati e densi sull'addome della mosca che mi hanno portato a nominare questa mosca come la cantante di Huston», queste le parole dello scienziato australianosulla denominazione di, una rara specie di mosca di cavallo trovata nel. L'agenzia scientifica australiana CSIRO ha contattatoma, ovviamente, non ha mai ricevuto risposta.L'attore deiè entusiasta di avere un lemure lanoso che porta il suo nome. Nome scelto da un team di scienziati dell'Università di Zurigo nel 2005. «Sono assurdamente affezionato a queste piccole creature», ha detto Cleese, che ha realizzato un documentario sui lemuri innel 1998, e ora vive lì circondato dagliUna dozzina di specie sono state nominate come il, tra cui una specie di licheni, due ragni, un'ape cubana, una lucertola estinta e - il più pittoresco di tutti - un pesce di barriera corallina che si chiamae nuota attorno al monumento nazionale marino Papahānaumokuākea nellenative dello stesso presidente.Anche la co-protagonista di DiCaprio inha dato il nome al coleotteroed è stata scoperta indall'entomologo