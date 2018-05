Micia-balia allatta 5 gattini lasciati nella scatola di scarpe

Venerdì 4 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05-05-2018 16:19 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Sono allattati da una gatta-balia, che li considera come suoi, i cinque gattini appena nati, strappati alla mamma e abbandonati, chiusi in una scatola da scarpe, nel centro di. Non si sa ancora se sopravvivranno ma le cure della mamma sostituta, trovata in una colonia felina della zona, fanno ben sperare. Quattro dei micini appena partoriti, sono stati trovati alle 6 del mattino in via Cavour, da un passante che ne ha udito i flebili miagolii, il quinto è stato depositato all’una, sempre chiuso in una scatola, in via delle Fratte, nel centro storico della cittadina castellana.I gattini, uno di colore rosso e gli altri grigio-neri, sono stati portati da Emanuela Musetti, presidente dell’associazione Tendi la Zampa e dalle guardie zoofile di Accademia Kronos, nello studio veterinario Vets, in via Cesare Battisti, a Grottaferrata che presta gratuitamente assistenza a cani e gatti portati, in condizioni critiche, dai volontari.