Si avvicina all'orso ferito per fare il selfie, l'animale lo aggredisce e lo sbrana vivo

Viene morso da uno squalo, da un orso e da un serpente, 20enne è ancora vivo: "Continuerò a stare in mezzo alla natura selvaggia"

Dalla strada vede une decide dicon lui, ma la malsana idea ha un esito prevedibilmente negativo. Un uomo è statoda un gigantesco orso sotto gli occhi di altre persone che non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita, proprio a causa delladell'animale.Un video, girato da uno dei presenti, mostra la scena agghiacciante. I fatti si sono svolti nel distretto di Nabarangpur di Odisha, in India. La vittima, Prabhu Bhatara, ha notato l'animale ferito e, credendolo incapace di reagire, ha deciso di avvicinarsi all'animale per scattarsi un selfie. L'uomo lavorava come autista e nel tratto di strada che collega Papadahandi ad Kotapad, si è fermato per mostrare ai passeggeri l'ambiente naturale e la foresta, proprio in quel momento ha notato l'orso e maturato la malsana idea. Nonostante i dubbi delle persone che si trovavano con lui ha insistito innervosendo l'animale che, in quanto ferito, si trovava già in condizioni di forte disagio.La bestia, come mostra il filmato, si è avventata su di lui e non ha più lasciato la presa. L'uomo, a quanto riporta la stampa locale , è morto letteralmente sbranato, senza che nessuno potesse intervenire: quando l'animale si è calmato le autorità forestali hanno recuperato il cadavere e condotto l'orso in una struttura adeguata per potergli curare le ferite.