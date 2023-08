Fulmini, cosa li attira? Quali sono le zone in Italia che saranno più colpite

In Italia, si verificano mediamente 1.600.000 fulmini all'anno, con rischio limitato ma conseguenze potenzialmente gravi. L'Istituto Superiore di Sanità indica che il fenomeno è comune nei mesi estivi, soprattutto in zone specifiche come il Friuli, i laghi lombardi, Roma e le zone montane.

Nonostante spesso si sottovaluti il pericolo, i fulmini possono essere letali. Gli Stati Uniti, ad esempio, registrano annualmente tra 50 e 100 vittime a causa loro, oltre a feriti.

I fulmini colpiscono ovunque sulla Terra, e oggetti elevati come alberi e torri hanno maggiore probabilità di essere colpiti.

Milano, tempesta di pioggia: strade allagate, vento fortissimo, tetti scoperchiati. Albero su tetto ospedale a Vigevano, treni in tilt

<h2>Fulmini, le precauzioni per difendersi</h2>

Ma quali sono le buone pratiche per difendersi dai fulmini? Le precauzioni al chiuso includono evitare l'acqua corrente e dispositivi elettronici collegati.

All'esterno, invece, è cruciale valutare il rischio prima di attività all'aperto e cercare rifugi adeguati in caso di temporale.

Photo Credits: Shutterstock, Kikapress music by Korben

LEGGI ANCHE:-- Non devi farlo mai a casa quando c'è un temporale: cosa non fare per non attirare i fulmini

Ultimo aggiornamento: Lunedì 28 Agosto 2023, 09:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA