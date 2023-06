"Adotta un raccolto", il nuovo progetto: «Diamo valore alla filiera agricola biologica dei cereali»

Al via il progetto promosso da Farina Petra® per dare valore alla filiera agroalimentare attraverso l’adozione di un raccolto. L’iniziativa si chiama ‘Adotta un Raccolto’ per Petra® Evolutiva e intende incentivare la coltivazione biologica dei cereali.

Adotta un raccolto: il nuovo progetto

Alla base, la semina di un miscuglio di migliaia di varietà della stessa specie per sottoporle alla selezione naturale delle spighe più resilienti.

Con ‘Adotta un Raccolto’, infatti, i cereali viaggiano in contenitori intestati nominativamente e le farine sono confezionate in sacchi con etichetta personalizzata. Ciascuna riporta l’indicazione dell’annata e i dati di tracciabilità del raccolto di ogni lotto.

