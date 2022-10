Le suore che coltivano la cannabis: il curioso caso in California. «Sfidiamo la legge»

Nella contea di Merced, in California, le loro coltivazioni di cannabis si estendono a vista d'occhio, ma la loro attività di coltivazione è illegale. Lo sanno bene le Suore della Valle, una comunità di suore autoproclamate capeggiata da Suor Kate, che da alcuni anni sfida le leggi della contea sulla legalizzazione della marijuana.

Le suore coltivano la cannabis

In California il consumo di cannabis è legale dal 1996, ma a seconda delle città il provvedimento pluriventennale viene aggirato, ponendo dei paletti alle aziende che la producono e dunque anche a questa felice comunità di donne che sperano di farne un business.

«Ho scelto un settore che è incasinato» spiega sorella Kate, riferendosi ai tecnicismi confusi che circolano nelle leggi che regolano l'industria della cannabis in California. «Probabilmente sarà incasinato e probabilmente dovrò ballare molto e aggirare». «Gli sceriffi lo sanno, mi lasciano fare» ammette suor Kate, che ad oggi gestisce una coltivazione di 60 piantine. «Penso che sappiano che sfideremo la legge e la cambieremo nella contea... E penso che sappiano che sarebbe una lotta che non vogliono intraprendere».

Oltre al casale che le ospita, c'è un secondo edificio nella proprietà che le sorelle chiamano «l'abbazia» ed è dove si svolge tutta la produzione di medicine olistiche, ricavate dalla cannabis. Incenso, pomate a base di marijuana e altri generi di rimedi: un'attività che prima della pandemia incassava 1,2 milioni di dollari all'anno.

Nonostante preghino e benedicano ogni lotto, attualmente la produzione è dimezzata per colpa delle leggi che sono state introdotte che prevedono una tassazione più elevata su questo genere di prodotti.

Operare legalmente è molto più costoso che operare illegalmente, spiega la Bbc, che stima che nel 2021 il commercio sommerso di marijuana sia valso 8 miliardi di dollari, circa il doppio del commercio legale in California. «Solo cercare di ottenere quella licenza ti costerà circa un milione di dollari – spiega suor Kate –. E nel settore in cui operiamo, puoi accumulare un milione di dollari semplicemente facendo quello che stai facendo rendendolo disponibile a tutti coloro che non hanno una carta o non hanno un'auto per raggiungere un club». Ma sorella Kate precisa: «La verità è che mi piacerebbe che ce lo permettessero, perché sarebbe una vittoria. E perché crediamo nel pagamento delle tasse».

