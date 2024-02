«L'uovo Kinder nasconde una seconda sorpresa che nessuno conosce»: la scoperta su TikTok

di Redazione web

Gli ovetti Kinder, un felice ricordo d'infanzia per chi è ormai adulto e una momento goloso e divertente per chi è ancora bambino, con la loro sorpresa ogni volta diversa e che negli anni è diventata anche oggetto dell'attenzione dei collezionisti. Ma c'è una scoperta sulle uova di cioccolato bicolore che negli ultimi giorni sta circolando sui social: ebbene, ci sarebbero ben due sorprese contenute nel guscio di cioccolato.

La doppia sorpresa

A rivelarlo agli utenti di TikTok è stato l'attore e annunciatore spagnolo Héctor Melgares: «Con gli ovetti Kinder si possono fare più cose. Vedrete! Seconda sorpresa», spiega in un video. Successivamente, il protagonista apre l'ovetto di cioccolato, dividendolo perfettamente in due metà per rivelare la plastica gialla che ospita il misterioso giocattolo.

Dopo aver tolto il gioco, Héctor indica la striscia che unisce le due parti di plastica che formano il contenitore. Dopo averlo strappato e lasciato un buco considerevole nel contenitore, il tiktoker spiega che abbiamo bisogno di un secondo uovo per portare a termine l'operazione. «Il trucco a sorpresa che nessuno conosce.

Una simpatica scoperta per gli utenti, che hanno commentato divertiti: «Non lo sapeva neanche l'uovo Kinder».

