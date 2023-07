Supermercato aumenta i prezzi fino al 94%: «Adeguati ai danni ambientali»

Per una settimana, a partire da oggi, la catena di supermercati Penny applicherà in Germania i «veri prezzi» su 9 dei suoi prodotti, includendo cioè il costo di tutti i danni ambientali causati dalla produzione. I prezzi potranno salire fino al 94%. Una confezione di würstel di Vienna, ad esempio, costerà 6,01 euro invece di 3,19 euro, perché verranno compresi i danni ambientali e alla salute.

I ricavi aggiuntivi a un progetto per la protezione del clima

La catena, che fa parte del gruppo Rewe, intende poi donare i ricavi aggiuntivi a un progetto per la protezione del clima e la conservazione delle aziende agricole a conduzione familiare nella regione alpina. Come riporta Tagesschau, tuttavia, l'iniziativa ha ricevuto anche critiche. L'azione «è soprattutto un progetto di greenwashing realizzato a spese degli agricoltori da un discount che per altro ha poco interesse a praticare prezzi equi», ha dichiarato il segretario generale dell'Unione degli agricoltori tedeschi, Bernhard Krüsken.

