Sul Naviglio a Milano il filetto partner dell’aperitivo

Il connubio è originale, non c’è dubbio: cocktail e filetti di carne. Di manzo, ma pure di zebra, renna, struzzo, cammello, canguro, cervo e bisonte serviti su piastre fumanti con salse e contorni. Siamo alla Filetteria Italiana, a Milano, nuovo locale sul Naviglio Grande ideale per un aperitivo o un after dinner, nonché per una cena nel nome del pairing drink-food. Il barmanager Lorenzo Allegrini propone infatti in abbinamento ai piatti cocktail originali, leggeri, beverini, ispirati negli ingredienti e nel nome alle opere liriche. “Per esempio, nella Traviata si cita la salvia. Così nell’omonimo drink troviamo gin, liquore di zenzero, limone, ginger beer e, per l’appunto, salvia”, puntualizza. Giovedì 25 Luglio 2019, 05:00

