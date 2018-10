Giovedì 11 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:34 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il, uno dei grandi classici riproposto dalla barlady Solomiya Grytsyshyn, del Chorus Line di Roma.Ingredienti: 1 tazzina di Tequila, mezza tazzina di Triple Sec, un terzo di tazzina di succo di lime. Preparazione: Riempire di ghiaccio lo shaker o un barattolo di vetro dotato di tappo, poi inserire tutti gli ingredienti. Agitare quindi in modo deciso e versare in coppetta cocktail con crusta di sale. L'aggiunta del sale sul bicchiere andrebbe eseguita solo per metà.: il Margarita nasce in onore della stellina del cinema Marijoire King, ospite dell'hotel La Gioria Ranch di Tijuana. Il suo creatore è il barman, nonché proprietario del ranch. (N.Cav.)riproduzione riservata ®