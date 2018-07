Rinaldini sbarca sulla Terrazza Termini, la boutique dei dolci alla conquista della Capitale

Pasticceria e non solo. Roberto Rinaldini si allarga con shop, corner e prodotti. Il pastry chef che come storia passa dalla cucina del locale di famiglia prima, e dalla Grand Hotel di Rimini poi, si innamora della pasticceria per non abbandonarla più. Nel giro degli ultimi due mesi bissa l’apertura a Milano, questa volta a Roma nella Terrazza Termini (inaugurazione il 19 luglio) per una ristorazione take away.



Pasticceria, ristorazione e gelateria. I “macaRAL”, ovvero i macaron francesi alla Rinaldini, le meringhe morbide alle mandorle, alla nocciola, al pistacchio ripieni con creme leggere al burro o ganache di cioccolato, di tanti colori e gusti. E poi mignon, le monoporzioni, la confetteria e la pralineria, i panettoni, le sculture “gioiello”, i cup cake e gelée, le GnamBelline (piccole ciambelle “over the top” declinate in varianti). E le famose torte “sartoriali” e le crostatine, cotte al forno o ricoperte di frutta fresca o da perle di tre cioccolati nella variante “azteca”. Ma anche gelato, vincitore del campionato del mondo nel 2006 e nel 2008.



«La mia è una filosofia legata alla famiglia. I nostri piatti vanno incontro alle esigente di tutti - dice Roberto Rinaldini - l’ambiente deve essere sofisticato e ricercato, non di lusso. Con prezzi che vanno incontro a tutte le tasche». Alle aperture di Rinaldini Shop di Milano e Roma, si aggiungono quelle di Firenze, le due pasticcerie di Rimini, il corner a La Rinascente di Milano e Roma. Nel progetto, l’apertura Casa Rinaldini a ottobre.



Via Santa Margherita, 16, Milano - 02 39.56.67.25 - orari: 8-20,30 dal lunedì al sabato e festivi 9 -20,30. E la nuovissima apertura sulla Terrazza Termini a Roma

