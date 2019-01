Pinch, a Milano Porta Genova l'oasi dei cocktail 'stagionali'

Giovedì 31 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 10:50 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

A pochi passi dalla stazione Porta Genova, in Ripa di Porta Ticinese 63, il Pinch-Spirits & Kitchen è uno dei migliori indirizzi sui Navigli per gustare cocktail raffinati e sandwich gourmet.Qui il menù cambia ogni stagione: in carta trovate i drink originali, ma è sempre possibile ordinare anche i classici. La nuova cocktail list, appena introdotta, presenta una selezione dei signature best seller realizzati dall'apertura nel 2015 al 2018.Il più popolare? Probabilmente Bella Stronza, una variante del Daiquiri secca e speziata con rum banco, frutto della passione, pimento bitter, lime e zucchero ideata nel 2016 dal bartender Carlo Simbula, spiega il barmanager Erik Viola. Aperto 18-2 (tel 0236528204).