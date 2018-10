Nanà, tradizione napoletana a Roma

Mercoledì 24 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 08:47 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Cucina mediterranea, di tradizione napoletana, attenta alla stagionalità, anche del mare, quella di Nanà Vini e Cucina che ha il cuore della sua offerta nel pesce sempre fresco. Sono proprio le disponibilità del mercato a comporre la carta, che arricchisce l'offerta con proposte giornaliere appuntate su lavagna dettate proprio dalla stagione. La carta si apre con burrata con caponatina di verdure di stagione saltate e tempura di baccalà Rafols. Spazia poi dallo spaghettone Vicidomini con pomodorino di corbara alle linguine con scarola e acciughe cantabriche, tra i primi. Nei secondi, tra carne e pesce, si va dall'agnello allo scottadito con patate al filetto di salmone con riso Venere e pomodorini confit. Da non trascurare poi i dolci, con proposte tipiche come il tiramisù, la torta caprese e la pastiera napoletana, senza dimenticare un misto di formaggi con miele d'acacia. Interessante la selezione della cantina. Il ristorante ha anche una sala riservata per massimo sedici ospiti.