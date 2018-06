Venerdì 8 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:54 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ildi, celebritybritannico trapiantato negli Usa e star globale della gastronomia in tv, in seguito alla notizia della morte di. Sono «sconvolto e rattristato» per la notizia della morte del collega americano, scrive in un tweet.Bourdain «ha portato il mondo nelle nostre case e ha ispirato tantissime persone a esplorare culture e città attraverso il cibo», aggiunge lo chef citato dall'agenzia inglese Press Association (Pa), aggiungendo poi il numero del telefono amico americano contro i suicidi. «Ricorda che l'aiuto è solo a una chiamata da te», conclude Gordon Ramsay.