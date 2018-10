Il Whiskey Sour secondo Ruggero

Giovedì 4 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:54 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

La ricetta del Whiskey Sour di Ruggero Rizzitelli, titolare del Caffè Leopardi a Milano.1 tazzina di whiskey bourbon, 1 tazzina di limone, mezza tazzina di sciroppo di zucchero.: Riempire di ghiaccio lo shaker o un barattolo di vetro dotato di tappo, poi inseriretutti gli ingredienti. Agitare in modo deciso e versare in una coppetta Martini o in un tumblerbasso ricolmo di ghiaccio. Si può guarnire con mezza fettina d’arancia e una ciliegia al Maraschino(opzionale). Servire senza cannuccia.Il Whiskey Sour appare per la prima volta nel Jerry Thomas’ Bartenders Guide del 1862.