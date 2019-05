Iginio Massari è il miglior pasticcere del mondo. Massari è stato premiato a Milano in occasione del World Pastry Stars 2019, il congresso internazionale di alta pasticceria che ha introdotto il Gran Prix al miglior pasticcere al mondo. L'evento internazionale World Pastry Stars 2019, che riunisce i migliori pasticceri del mondo in Italia, si è svolto nella sua sesta edizione all’Hotel Marriott di Milano, e ha voluto omaggiare così il maestro bresciano, ideatore del congresso dedicato all’alta pasticceria.

La due giorni congressuale World Pastry Stars 2019, organizzata da Italian Gourmet, scrive gamberorosso.it (con il patrocinio di Ampi e Relais Desserts), ha visto sfilare sul palco molte personalità della pasticceria italiana e internazionale, da Pierre Hermé a Enric Rovirà, a Gino Fabbri, Alfonso Pepe, Giancarlo Perbellini, Nicola e Andrea Pansa, o Fabrizio Fiorani, che all’estero tiene alta la bandiera della pasticceria italiana, Pastry chef di Luca Fantin a Tokyo e recentemente eletto Best Pastry Chef per l’Asia’s 50 Best Restaurants 2019.