Dieta mediterranea, per gli over 60 fa bene anche all’amore: cosa succede al corpo

I benefici della dieta mediterranea sono noti da tempo. Da anni la letteratura scientifica esalta questo tipo di regime alimentare, ricco di cibi sani e vari che assicurano salute all’organismo. Olio d’oliva, legumi, frutta e verdura abbinati a basse quantità di carne rossa sono un toccasana per l’uomo. Da oggi, però, la dieta mediterranea può vantare un altro beneficio, questa volta sotto le lenzuola. Pare infatti che per gli over 60 faccia particolarmente bene all’amore. Si tratterebbe di una valida arma per combattere la disfunzione erettile, che colpisce circa un terzo degli uomini, soprattutto dopo i 60 anni.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 30 Agosto 2021, 11:14

