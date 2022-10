«I vaccini anti-Covid non sono mai stati testati sulla loro capacità di limitare la trasmissibilità del virus»: così Pfizer alla Commissione Ue

(Agenzia Vista) "Prima di essere immessi sul mercato, i vaccini anti-Covid non sono mai stati testati sulla loro capacità di limitare la trasmissibilità del virus. Dovevamo andare alla «velocità della scienza». Lo ha detto Janine Small, dirigente Pfizer per i mercati emergenti, in audizione alla Commissione Ue. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it

Pregliasco: «Sui social attacchi continui, mi augurano Norimberga. La gente ha paura della guerra»

Covid, l'infettivologo Bassetti ancora nel mirino dei no-vax: «Sono analfabeti funzionali, li denuncio tutti»

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 19 Ottobre 2022, 09:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA