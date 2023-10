Treviso-Mestre, esplose due bombe carta allo stadio: derby ad altissima tensione, bus degli ultrà ospiti colpiti con le aste di bandiere

Derby ad altissima tensione in Veneto. Treviso-Mestre in serie D (concluso con la vittoria dei padroni di casa 1-0 con un gol all'89') è stata una partita blindata. Due bombe carta sono state fatte esplodere dai tifosi del Mestre che avevano prima iniziato accendendo una serie di fumogeni. Nella curva del Treviso Calcio è invece apparso uno striscione contro l'ordinanza comunale pubblicata in vista della partita odierna: "Ordinanze assurde e mala gestione. Lotteremo contro ogni restrizione".

Da segnalare, in chiusura, che un pullman di tifosi del Mestre è stato intercettato da una decina di tifosi trevigiani che hanno iniziato a lanciare degli oggetti contro il bus battendo su fiancate e finestrini con mani e aste delle bandiere. Grazie all'intervento del personale della Digos, anche in questo caso, è stato però evitato il peggio.

Ultimo aggiornamento: Domenica 15 Ottobre 2023, 19:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA