Federica Tremolada, Managing Director di Spotify: «Spotify Wrapped celebra l'unicità degli ascolti»

Federica Tremolada, Managing Director Southern and Eastern Europe di Spotify, commenta Spotify Wrapped 2021. «Il 2021 è stato l’anno in cui ci siamo abituati alla nuova normalità e anche Wrapped quest’anno celebra questo, l’unicità dei nostri ascolti. - dice - Il più ascoltato in Italia è stato Sfera Ebbasta seguito da Blanco, che aveva già fatto parte di Radar. A livello internazionale, non possiamo non celebrare i Måneskin che hanno scalato le classifiche con alcuni dei loro brani, tra cui Zitti e Buoni e Beggin’. L’artista donna più ascoltata in Italia è Madame. I podcast si sono confermati un fenomeno di successo, l’Italia è uno dei paesi col maggiore tasso di crescita».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Dicembre 2021, 09:56

