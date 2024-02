Sanremo, Amadeus: «Non ho tempo per preoccuparmi, bisogna godersela»

"Felice per l'Inter, se non vinceva oggi era una tragedia". Sport e musica, Amadeus a margine della prima conferenza stampa del festival di Sanremo, parla della sua Inter ma soprattutto del Festival della canzone italiana.

"Non ho avuto ancora il tempo di preoccuparmi, mi sveglio alle 5 del mattino e la sera crollo, quindi va tutto bene, l'idea è di godersela" ha detto il direttore artistico del Festival, aggiungendo di essere felice per la vittoria dell'Inter: "Se non vinceva, oggi era una tragedia".

