Paolo Belli, il VIDEO del tormentone "Siamo la fine del mondo" in esclusiva su Leggo

In anteprima su Leggo il videoclip di "Siamo la fine del mondo", il nuovo inedito di Paolo Belli già tormentone dell'estate 2021 e dedicato dal ct Mancini alla Nazionale che agli Europei sta dando il meglio di sè.

"Siamo la fine del mondo" è un potente grido liberatorio, che arriva dopo un periodo difficilissimo per tutti. Scritto in collaborazione con Valerio Carboni (già compositore di brani per diversi artisti tra cui Morandi, Masini, Stadio, Nek, Amoroso) e i Nèra, promettente e giovane band toscana.

