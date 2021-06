Euro 2020, Roberto Mancini sceglie per la sua Nazionale "Siamo la fine del mondo" di Paolo Belli: l'auspicio sui social

A Euro 2020 l'Italia di Roberto Mancini ha ottenuto un grande risultato finora classificandosi prima del suo girone e approdando agli ottavi di finale. Nell'ultima partita la squadra ha vinto con un gol di Pessina e l'allenatore ha scelto un brano di Paolo Belli e della Big Band dal titolo emblematico per le sue storie di Instagram. In sottofondo c'è la canzone "Siamo la fine del mondo"; una dedica speciale alla sua Nazionale.

Paolo Belli torna con un nuovo singolo, “Siamo la fine del mondo" on air dal 18 giugno

Gli Azzurri sono per i loro tifosi, infatti, "la fine del mondo" dal momento che sono rimasti imbattuti per tante partite consecutive. Il percorso però non è compiuto e bisogna prepararsi per il match di sabato. «Siamo la fine del mondo e non ci basta mai», canta Paolo Belli nella sua hit.

