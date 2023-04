Roma, auto contromano su via Leone XIII: il video spopola sui social

È diventato virale sui social il video che riprende la folle corsa contromano di un’auto su via Leone XIII, a Roma. Le immagini, diffuse dal canale Welcome to Favelas, riprendono la macchina sfrecciare sulla via che taglia in due Villa Pamphilj mentre chi riprende gli urla dietro nel tentativo di farlo rallentare. Fortunatamente l’episodio non ha avuto conseguenze.

Cavallo galoppa tra le auto sulla tangenziale a Napoli, paura tra gli automobilisti: «L'ho visto corrermi incontro»

Ultimo aggiornamento: Martedì 25 Aprile 2023, 12:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA