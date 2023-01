Scontri tra polizia e operai di una fabbrica di tamponi anti Covid in Cina. Le immagini che stanno circolando in Cina mostrano decine di operai di una fabbrica a Chongqing che si scontrano con agenti di polizia antisommossa. Nelle immagini si vedono gli operai che lanciano casse e test-kit agli agenti. In un altro si vede una folla davanti a un cordone di polizia mentre un altoparlante intima di «cessare le attività illegali».

«Gli scontri causati dai licenziamenti»

Un uomo che ha postato i video online afferma che la protesta sarebbe conseguenza di licenziamenti nella fabbrica di produzione farmaceutica Zybio e del mancato pagamento di lavoratori, forse in seguito all'allentamento delle politiche draconiane nei confronti dei contagi da Covid-19.



重庆大渡口一家生产检测试剂的公司中元汇吉生物技术公司,工人没有拿到工资,爆发大规模抗议。ในเมือง Chongqing Dadukou บริษัท Zhongyuan Huiji Biotechnology Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตน้ำยาทดสอบ คนงานไม่ได้รับค่าจ้าง และการประท้วงขนาดใหญ่ก็ปะทุขึ้น pic.twitter.com/Kvl8bYKUW0 — asin 2030 (@2030Asin) January 8, 2023

Ultimo aggiornamento: Domenica 8 Gennaio 2023, 13:17

