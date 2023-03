Putin a Mariupol, la città simbolo della resistenza ucraina: guida l'auto e visita una famiglia

(Adnkronos) - Il presidente russo Vladimir Putin stamani ha raggiunto Mariupol, la città simbolo della resistenza ucraina. Qui ha guidato l'auto e ha visitato una famiglia. «Salve, sono Vladimir Putin. Scusate per la visita a sorpresa». Si è presentato più o meno così Vladimir Putin nella sua visita a sorpresa in un edificio di Mariupol.

Putin a Mariupol, la città simbolo della resistenza ucraina: «Visita di lavoro». Poi il vertice militare a Rostov sul Don

Putin, mandato di arresto dalla Corte dell'Aja: «Deportati migliaia di bimbi ucraini». Ma per Medvedev è «carta igienica»

Mariupol, città ucraina occupata dai militari russi

Il presidente russo ha raggiunto la città occupata dalle forze di Mosca nella prima fase della guerra in Ucraina. Putin, come mostrano le immagini diffuse dalla tv Rossya 1, ha guidato l’auto per spostarsi in città e ha fatto visita a una famiglia per verificare personalmente come sono state costruite le nuove case dall’amministrazione filorussa.

