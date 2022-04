Monza, pallavolista truffato: Gdf sequestra beni a due indagate

(LaPresse) La Guardia di Finanza di Monza ha sequestrato denaro e altri beni a due donne, una residente a Vimercate (Monza) e l'altra in provincia di Cagliari. Sono indagate con l'ipotesi di aver truffato per oltre 15 anni un giocatore di pallavolo, Roberto Cazzaniga, facendogli credere di essere fidanzato con una modella brasiliana. Il sequestro preventivo, eseguito dalle Fiamme Gialle su delega della Procura della Repubblica di Monza, riguarda una piccola parte dei 600 mila euro che sarebbero stati sottratti all'uomo con diversi trucchi. Il reato contestato per entrambe le donne è quello di truffa aggravata e continuata.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 28 Aprile 2022, 11:23

