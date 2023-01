Maltempo in Lazio e Campania, oltre 700 interventi dei Vigili del Fuoco: stato d'emergenza a Valmontone, Tanagro straripato

Il maltempo in Lazio e Campania ha provocato numerosi danni che hanno costretto i vigili del fuoco ad un super lavoro: sono oltre 700 gli interventi nelle ultime 36 ore, di cui 520 nella sola Campania. In particolare, situazione critica a Valmontone, colpita martedì da una tromba d'aria, e nel salernitano, dove il fiume Tanagro ha rotto gli argini.

Tromba d'aria a Valmontone, tetti divelti e seri danni alle abitazioni. Il comune: «Non uscite di casa»

Lazio, stato d'emergenza per Valmontone

La Regione Lazio ha chiesto lo stato di emergenza per la tromba d'aria che ha colpito Valmontone. «Stamattina a Valmontone, vicino ai cittadini colpiti ieri da una violenta tromba d'aria. La mia solidarietà e quella della Regione Lazio va a loro, davanti a immagini che purtroppo parlano da sole. Insieme ai tecnici ho effettuato un sopralluogo per constatare i significativi danni che il maltempo ha provocato, soprattutto alle abitazioni e alle attività economiche». Lo scrive su Facebook il presidente vicario della Regione Lazio, Daniele Leodori. «Per questo motivo ho deciso di attivare, con l'aiuto degli uffici regionali, le procedure necessarie per chiedere lo stato di calamità. Ci siamo attivati subito per garantire tutte le azioni necessarie per offrire un sostegno economico alle famiglie, alle attività economiche e alle istituzioni di Valmontone», ha detto il vice presidente vicario.

Salerno, il fiume Tanagro rompe gli argini

Notte di paura nel Vallo di Diano, nel Salernitano, a causa delle abbondanti piogge delle ultime ore. Il fiume Tanagro ha rotto gli argini tra Teggiano e Sala Consilina allagando terreni e rendendo impraticabili diverse arterie principali e strade interpoderali. Quasi tutti i canali ed i torrenti che affluiscono nel fiume Tanagro sono ai massimi livelli ed in qualche caso hanno esondato. E sempre a causa delle precipitazioni piovose si registrano diversi smottamenti e movimenti franosi. Il più importante si è verificato nei pressi di San Rufo con la chiusura provvisoria di un tratto, km 57,000, della Strada Statale 166 degli Alburni. I Vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina ed i volontari della Protezione Civile hanno lavorato duramente per liberare da acqua e fango numerosi garage e scantinati di abitazioni. Resta sempre chiusa al transito la SP 11 sul tratto Ponte Cappuccini incrocio Strada Canneto, arteria molto trafficata che collega i comuni di Sassano e Sala Consilina in quanto il livello dell'acqua del fiume Tanagro è ai limiti di guardia. Quasi tutte le scuole di ogni ordine e grado del Vallo di Diano sono rimaste chiuse questa mattina a causa dell'allerta meteo di livello arancione.

#Maltempo, forte vento e pioggia in #Campania, proseguito nella notte il lavoro dei #vigilidelfuoco: 520 gli interventi svolti, 143 a Salerno, 140 a Napoli, 96 ad Avellino, 91 a Benevento, 50 a Caserta. Rinforzato il dispositivo di soccorso regionale [#18gennaio 9:30] pic.twitter.com/DAfcJRKRQs — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) January 18, 2023

