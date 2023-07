Maltempo in Friuli, l'auto completamente distrutta dalla grandine

Pioggia, grandinate e forti raffiche di vento, alberi caduti, case scoperchiate, automobili distrutte, danni alle linee elettriche e telefoniche: l'ondata di maltempo ha sferzato questa notte il Friuli Venezia Giulia. Alla Sala operativa della Protezione Civile della Regione Autonoma Fvg, dalle 18 di ieri e fino a tardi sono giunte oltre 120 chiamate per richiesta di soccorso e più di 900 al Nue112 per richiedere intervento tecnico dei Vigili del Fuoco. Sono 300 i volontari della Protezione civile, impegnati dalle ore 20 di ieri, per gli effetti del maltempo con 100 automezzi, riferisce la Regione.

Ultimo aggiornamento: Martedì 25 Luglio 2023, 10:16

