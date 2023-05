Il cadavere di uomo tra i 40 e i 50 anni anni è stato ritrovato in canale, in punta a San Giuliano a Mestre con un disco (per bilanciere) da palestra al collo. Il ritrovamento poco prima delle 16 di oggi, 12 maggio.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Maggio 2023, 19:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA