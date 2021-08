Afghanistan, il dramma delle madri all'aeroporto di Kabul: lanciano i figli oltre il filo spinato

(LaPresse) Scene di panico all'aeroporto di Kabul. Al caos scatenato da chi da giorni sta tentando la fuga disperata, si aggiunge il dramma delle madri che cercando di mettere in salvo i propri figli. Numerose le donne che hanno lanciato i bambini oltre il filo spinato dell’aeroporto della capitale chiedendo ai militari di metterli in salvo. Immagini dolorose che hanno in breve tempo fatto il giro del web. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE - NOT FOR SALE

Ultimo aggiornamento: Giovedì 19 Agosto 2021, 15:26

