Prenotazioni vaccini Lombardia, Bertolaso: "Aria? Conoscevo solo aria fritta prima di febbraio"

(Agenzia Vista) Crema, 29 marzo 2021 "Io fino ai primi giorni di questo febbraio conoscevo l'aria che respiriamo, l'Aria che tira come trasmissione, l'aria fritta. Ma di certo non avevo mai sentito nominare questa struttura che si occupa dell'informatica in Lombardia. Quindi attribuire al sottoscritto tutte le responsabilità ci sta". Questa la risposta ironica del Commissario per la campagna vaccinale contro il Covid-19 Guido Bertolaso dopo l'inaugurazione del centro vaccinale massivo nell'ex tribunale di Crema (Cr). Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it

Ultimo aggiornamento: Lunedì 29 Marzo 2021, 15:29

