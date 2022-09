Milano, una gru crolla sulla linea M2 a Brussero: ecco le immagini dell'incidente

Bloccata da mercoledì sera una tratta della linea metropolitana M2 di Milano per un incidente strutturale avvenuto alla stazione di Brussero. In serata è crollata una gru, mentre una ditta stava facendo dei lavori. Non ci sono stati feriti. Tra Gessate e Cernusco il servizio si svolge con bus sostitutivi. "Ieri sera, la gru della ditta esterna impegnata nel cantiere alla stazione di Bussero ha danneggiato la linea, costringendoci a interrompere la circolazione" scrive ATM sui social.

